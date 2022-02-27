Москва, 27 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Развлекательное телешоу «Маска» не будет показано в эфире телеканала НТВ 27 февраля из-за изменения сетки вещания. Об этом сообщается на странице телешоу в социально сети Instagram.

PR-отдел телекомпании НТВ Стенд НТВ

Согласно новой сетке вещания, вместо развлекательного шоу «Маска» в 20:0 мск в эфир выйдет разговорное шоу «Звёзды сошлись». Далее телеканал покажет проект «Основано на реальных событиях и художественный фильм «Доктор Лиза».

С 25 февраля изменения в сетку вещания внесли Первый канал и «Россия-1». Изменение эфирной сетки направлено на расширение программ общественно-политической направленности за счёт сокращения юмористических и развлекательных передач.