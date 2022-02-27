Новосибирск, , 09:50 — REGNUM Федеральные продовольственные сети обязались не повышать торговую надбавку на социально значимые товары и оставить её минимальной. Об этом сообщили в минпромторге Новосибирской области, комментируя информацию о повышении цен на гречку в ряде торговых сетей.

Гречка

«На сегодняшний день проблем с поставками товаров нет, запасы товаров достаточные, полная продуктовая линейка разной цены имеется в наличии в магазинах Новосибирска. По информации продуктового ритейлера «Марии Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что на 222 февраля цена на гречневую крупу составляла 70 780 рублей за тонну, на 16 февраля — 71 000 руб за тонну. У производителей наблюдается снижение цены — за неделю на 0,3%.