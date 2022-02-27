Горно-Алтайск, , 09:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 60 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 25 541 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 31 466. За сутки выявлено 65 новых носителей, а наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+31) и Майминском районе (+14).

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 702, за весь период — 412 030», — отметили в оперштабе.