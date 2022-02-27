Челябинск, 27 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 вылечились ещё 4186 человек. Об этом 27 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе от этой болезни исцелились уже 235 124 пациента А подтверждено с начала пандемии было 280 072 случая заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 36 695 человек. Скончались от ковида ещё 14 граждан.