Шерегеш, Кемеровская область, 27 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Кузбасский Шерегеш уже популярен у молодежи. В текущем сезоне курорт посетили более 2 миллионов туристов. Об этом во время совещания с губернатором региона Сергеем Цивилёвым сказал генеральный директор корпорации Туризм. РФ Сергей Суханов.

Администрация правительства Кемеровской области Подъемника в Шерегеше

«Строительство объектов размещения и инфраструктуры раскроют туристический потенциал территории, которая сейчас может принять ограниченное количество туристов. Быстровозводимые средства размещения решат вопрос дефицита гостиниц и сократят срок окупаемости проекта, — считает Суханов. — При федеральной поддержке горнолыжный курорт Шерегеш может стать одним из наиболее привлекательных комплексных туристических продуктов в России. К 2035 году турпоток в Шерегеш увеличится в 3,5 раза».

По словам главы региона Сергея Цивилёва, цель — сделать курорт круглогодичным.