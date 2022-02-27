Москва, 27 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки войска Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России продолжили наступление в направлении населенного пункта Петровское. Об этом 27 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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"Группировка войск Донецкой народной республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что войсками ДНР также были взяты под контроль населенные пункты Павлополь и Пищевик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над несколькими населенными пунктами.