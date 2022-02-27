Барнаул, , 09:32 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 27 февраля за сутки выявлены 2916 новых носителей (на 123 человека меньше, чем сутками ранее).

Реанимация Med.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Число тестирований сократилось почти вдвое с 10 375 до 5924 (на 4451 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 724 (на 141 за сутки) и 187 379 (на 2549 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных резко возросло с 533 до 555 (+22 за сутки). Из них 187 подключены к аппаратам ИВЛ (минус 7 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9393 человека, причём 22 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 2727 жителей края (+18 за сутки). Кроме этого, 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-34 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 28 329зараженных коронавирусом (+787 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 231 842 человека, выздоровели 196 089 человек (+ 4071 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае продолжается рост числа тяжелобольных с COVID-19