Барнаул, , 09:29 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 27 февраля 2022 года вакцинированы 1 348 200 человек (+3878 за сутки). Из общего числа привитых 54 721 житель региона получил первую прививку (на 1440 меньше, чем сутками ранее).

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Число полностью привитых граждан составило 1 205 349 (+4718 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 88 130 ревакцинированных (+600 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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