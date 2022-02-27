Каргасокский район, Томская область, 27 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе Каргасок — Средний Васюган. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла утром 26 февраля.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля МАН на повороте потерял контроль над движением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Урал 4320 с полуприцепом.

«В результате ДТП водитель автомобиля МАН погиб. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП», — отметили в ведомстве.