Москва, , 09:28 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин выразил особую признательность участникам российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в его поздравлении с Днем Сил специальных операций.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины», — сказал он, отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Путин напомнил, что военные не раз доказывали готовность в сложнейших условиях действовать максимально эффективно и «грамотно решать самые трудные и ответственные задачи».