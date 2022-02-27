Пекин, 27 февраля 2022, 09:23 — REGNUM Модифицированная версия китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-8» вывела на околоземную орбиту 22 малых спутника 27 февраля. Об этом пишет газета China Daily.
Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая. В результате запуска на околоземную орбиту успешно выведены все 22 малых спутника, произведённые государственными институтами и частными компаниями.
Этот старт стал новым рекордом Китая по количеству спутников, запущенных одним носителем. Предыдущий рекорд установлен в сентябре 2016 года, когда ракета «Чанчжэн-6» вывела на орбиту 20 спутников. Мировой рекорд принадлежит американской компании SpaceX, запустившей в январе 2021 года 143 малых спутника одной ракетой Falcon 9.
Несколькими часами ранее Китай также провёл запуск с космодрома Цзюцюань. Стартовавшая с этого космодрома ракета «Чанчжэн 4С» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Land Surveyor 1−01B.
Читайте ранее в этом сюжете: Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR 01