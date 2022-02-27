Пекин, 27 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Модифицированная версия китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-8» вывела на околоземную орбиту 22 малых спутника 27 февраля. Об этом пишет газета China Daily.

篁竹水声 Перемещение Long March 5B из сборочного цеха на стартовую площадку космодрома Вэньчан. 2017

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая. В результате запуска на околоземную орбиту успешно выведены все 22 малых спутника, произведённые государственными институтами и частными компаниями.

Этот старт стал новым рекордом Китая по количеству спутников, запущенных одним носителем. Предыдущий рекорд установлен в сентябре 2016 года, когда ракета «Чанчжэн-6» вывела на орбиту 20 спутников. Мировой рекорд принадлежит американской компании SpaceX, запустившей в январе 2021 года 143 малых спутника одной ракетой Falcon 9.

Несколькими часами ранее Китай также провёл запуск с космодрома Цзюцюань. Стартовавшая с этого космодрома ракета «Чанчжэн 4С» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Land Surveyor 1−01B.