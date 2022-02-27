Кемерово, , 09:23 — REGNUM Кемеровская область по итогам прошедшего года вошла в число лауреатов всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Кузбасс занял первое место в номинации «Территория промышленного туризма» и получил спецприз в категории «Прорыв года. Событийный туризм».

По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, «это успех участников конкурса и достойная работа отрасли».

Отметим, что лауреаты определяются по итогам публичных презентаций финалистов, а спецприз в событийном туризме Кузбасс получил благодаря тому, что в финале команда завоевала 11 наград.