Красноярск, 27 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Водителей в Красноярском крае предупредили о сложной дорожной обстановке на загородных трассах из-за снегопада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Красноярскому краю Снег на дороге

«На автодороге Р-257 «Енисей» местами образовался снежный накат, в связи с чем необходимо быть предельно осторожными! Выбирайте безопасную скорость и откажитесь от опасных необдуманных манёвров!» — отметили в ведомстве.

На расчистку дивногорской трассы в настоящее время выведено десять единиц спецтехники, которые убирают снег и проводят подсыпку проезжей части.

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