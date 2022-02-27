Москва, , 09:16 — REGNUM Российские военные зафиксировали удар украинских националистов по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе в самом городе. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны России.

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Также сообщается, что к настоящему времени российскими ВС поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, 2 тактические ракеты «Точка-У». Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины.

Кроме того, в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий, отметили в Минобороны России.