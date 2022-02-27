Пекин, 27 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг Украины, которая сложилась в настоящее время, и роль властей США в ней прокомментировал 27 февраля на своей странице в соцсети Twitter официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

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В своем сообщении, официальный представитель китайского МИД разместил карикатуру, где нарисован человек в образе дяди Сэма, что является символом США, задающийся вопросом: «Почему Китай не может предпринимать больше усилий, чтобы потушить пожар?».

В то же время, дядя Сэм заливает бензином пожар, полыхающий вокруг таблички, на которой написано «Украина».

"США должны спросить у себя, кто все это затеял», — говорится в сообщении под карикатурой.

https://twitter.com/zlj517/status/1497417840429010944

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что власти Китая считают, что введение односторонних санкций не поможет в решении кризиса вокруг Украины.