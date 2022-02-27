Москва, 27 февраля 2022, 09:12 — REGNUM В Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск (ВСУ) добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны России.
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Также к настоящему времени российскими ВС поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.
Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск, аэродром Чернобаевка под Херсоном.