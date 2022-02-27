Красносулинский район, Ростовская область, , 09:11 — REGNUM Работы по спасению горняков после обрушения на шахте в Ростовской области ведутся круглосуточно, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 27 февраля.

Панно с шахтером в подземном переходе. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Горноспасатели вместе с шахтёрами продолжают работы по прокладке обходного пути. Силы и средства те же. Работы ведутся круглосуточно. На связь выходят также дважды в час. Провизией и питьем обеспечиваются, угрозы жизни нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент на шахте в Красносулинском районе произошёл утром 25 февраля. С тремя горняками, оказавшимися за завалами после обрушения пород кровли, оперативно была налажена связь.

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