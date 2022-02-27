Москва, 27 февраля 2022, 09:09 — REGNUM К настоящему времени ВС России поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Среди них — 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1», «Оса», 3 радиолокационных поста, 48 радиолокационных станций.
Сбиты 8 боевых самолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, 7 вертолетов, 2 тактические ракеты «Точка-У».
Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 39 реактивных систем залпового огня, 28 самолетов (на земле), 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы военной автомобильной спецтехники.