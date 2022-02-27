Улан-Удэ, 27 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 645 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 96 738 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 122 650, 46% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 776 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2838 (+7) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 7 чел.)», — добавили в оперштабе.