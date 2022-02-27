Москва, 27 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Официальный сайт Роскосмоса временно недоступен из-за массированной хакерской атаки. 27 февраля об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Роскосмос

В Роскосмосе рассказали, что сайт подвергся атаке типа DDoS. Такие атаки проводятся с использованием сети компьютеров с целью доведения вычислительной системы до отказа. Отмечается, что атака проводится с различных IP-адресов.

Сутками ранее в Роскосмосе также сообщали о кибератаке на официальный сайт. Технические специалисты установили, что атака была организована из Львова. Отмечается, что информация о конкретном исполнителе атаки была передана компетентным органам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля хакерским атакам подверглись и другие российские интернет-ресурсы, включая портал государственных услуг и сайт РЖД.