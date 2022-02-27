Луганск, , 09:02 — REGNUM Освобождение городов и сел ведет Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 февраля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем обращении, обнародованном на сайте лидера республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Glava-lnr.info

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Спустя восемь долгих, тяжелых лет мы начинаем объединять наших людей, спасая их от преступного киевского режима. Силы Народной милиции республики освобождают города и села бывшей Луганской области, водружают над ними триколор Луганской Народной Республики», — сказал он.

Также Пасечник рассказал, что в настоящее время «вооруженные формирования укрофашистов» в ходе своего отступления ведут огонь по домам мирных жителей, а также осуществляют подрывы инфраструктуры и минирование.

Кроме этого, глава ЛНР отметил, что руководителям территорий нужно установить и зафиксировать масштабы ущерба, который нанес им киевский режим.

«Совместными усилиями, в самое ближайшее время, мы восстановим разрушения и обеспечим нормальные условия жизни нашим согражданам», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз) призвал военнослужащих Украины сложить оружие и расходиться по домам.