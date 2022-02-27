Донецк, , 08:57 — REGNUM Сложить оружие и расходиться по домам призвал военнослужащих Украины (ВСУ) герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Не зазорно во благо своей страны сложить оружие. Идите по домам», — сказал он РИА Новости, добавив, что «брать флаг, поднимать и переходить на сторону ДНР сейчас необязательно».

ДНР хочет минимизировать потери среди личного состава и поэтому не спешит с наступлением на позиции ВСУ, заявил Авидзба:

«Все основные боевые части Украины сконцентрированы всегда на Луганское и Донецкое направления. … Они стоят напротив нас, и у нас нет такой нужды сейчас двигаться, когда идет принуждение к миру в центральных частях Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР заявили о возвращении в Донбасс ополченцев первой волны