Элиста, 27 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков, проинспектировавший строительство дома №50 в девятом микрорайоне Элисты, отметил, что намерен как можно быстрее избавиться от долгостроев.

Admkrai.krasnodar.ru Долгострой

«Наша главная цель — как можно быстрее закрыть вопрос с долгостроями. Тем самым не только укрепить строительную отрасль региона, но и улучшить благоустройство городской среды. Калмыкия славится своими мастерами. Поэтому мы создаем новые рабочие места и привлекаем местных специалистов», — отметил Хасиков.

Стоит отметить, что завершить строительство долгостроя в девятом микрорайоне Элисты взялась компания «ЛенРусСтрой», у которой есть опыт возведения дома №7 в третьем микрорайоне столицы Калмыкии.