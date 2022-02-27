Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Ростовская область обеспечила себя запасами продовольствия и товаров первой необходимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглогодичная ярмарка

«На территории Ростовской области ситуация на потребительском рынке остается стабильной. Дефицита и ажиотажного спроса на продукты питания, товары первой необходимости на потребительском рынке региона не наблюдается», — отметила заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

Сотрудники ведомства держат на контроле ситуацию на складах сельхозтоваропроизводителей и потребительском рынке Ростовской области.