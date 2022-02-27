Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. График работы дружинников казачьей дружины приграничного с Донбассом Тарасовского района (Ростовская область) переведён на усиленный режим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Реестровый казак Виктор Сычиков

Казаки-дружинники совместно с сотрудниками полиции ежедневно заступают на круглосуточное дежурство в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса в посёлке Тарасовский. Силами казаков обеспечивается охрана общественного порядка, ведутся разъяснительные и информационные беседы с гражданами, вынужденно покинувшими свои дома и прибывшими в Россию в экстренном массовом порядке.

ИА REGNUM сообщало, что эвакуация мирного населения Донбасса в Ростовскую область началась вечером 18 февраля. За это время российско-украинскую границу через пункты пропуска в Ростовской области пересекло порядка 100 тыс. беженцев. Они не только остаются на Дону, но и следуют в другие регионы России.