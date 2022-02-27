Пекин, , 08:52 — REGNUM Власти Китая считают, что введение односторонних санкций не поможет в решении кризиса вокруг Украины. Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе беседы с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, его слова приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

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«Ван И заявил, что Китай выступает против использования санкций для решения украинской проблемы и, тем более, против односторонних санкций, которые не соответствуют международному праву», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также глава МИД Китая уточнил, что практика уже показала, что санкции не только не могут решить проблему, но и создадут новые проблемы, которые помешают процессу политического урегулирования.

Кроме того, он отметил, что Китай считает, что Совбез ООН во время принятия решений должен предпринимать шаги, способствующие политическому урегулированию кризиса, а не поощряить противостояния и противоречия, и потому в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины Пекин выступил против высказываний о применении силы и санкций.

«В вопросах европейской безопасности следует серьезно отнестись к разумным опасениям всех стран, а законные требования России в области расширения НАТО на восток и в области безопасности должны быть должным образом удовлетворены», — добавил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что США могут включить запрет на поездки в список санкций против руководства России и президента страны Владимира Путина.