Донецк, , 08:49 — REGNUM Ветераны первой волны возвращаются на фронт в Донбассе, заявил полевой командир ДНР Ахра Авидзба (с позывным Абхаз).

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«Мы понимаем, что за эти 8 лет в наших рядах очень много молодых добавилось… Хотим помочь сохранить неопытных или просто так поддержать», — отметил он в интервью РИА Новости.

ДНР хочет минимизировать потери среди личного состава и поэтому не спешит с наступлением на позиции ВСУ, заявил он.

«Все основные боевые части Украины сконцентрированы всегда на Луганское и Донецкое направления. … Они стоят напротив нас, и у нас нет такой нужды сейчас двигаться, когда идет принуждение к миру в центральных частях Украины», — добавил он.