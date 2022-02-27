Элиста, 27 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков вместе с и.о. главы администрации Элисты Шафраном Тепшиновым проинспектировал возведение пристроев в городской школе №17 и Элистинской многопрофильной гимназии, указав на необходимость соблюдения сроков работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Расширение школьных зданий ведётся в связи с растущей потребностью в новых местах в образовательных организациях. В настоящее время возводится четыре пристроя для школ в Элисте. Завершить работы предполагается к новому учебному году. Трёхэтажные пристройки соединят с основными зданиями школ тёплым переходом. Внутри разместят не только учебные классы, но и учительские кабинеты, лаборатории.

Хасиков поручил администрации Элисты и министерству образования и науки Калмыкии взять на особый контроль качество и сроки выполнения работ.