Москва, , 08:45 — REGNUM Специалисты центра безопасности Минцифры России столкнулись с серией мощных кибератак на справочно-информационный портал государственных услуг 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Госуслуги Minsvyaz.ru

В министерстве отметили беспрецедентность масштаба кибератак. За истекшие сутки зафиксировано более 50 DDoS-атак (хакерских атак с целью доведения системы до отказа) мощностью более 1 Тбайт.

Отмечается, что атаки на портал «Госуслуги» являются целевыми и проводятся профессионально. В Минцифры сообщили, что персональные данные пользователей сервиса государственных услуг надёжно защищены, поэтому хакеры не смогут получить к ним доступ.

«Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Роскосмосе сообщили, что сайт госкорпорации подвергся кибератаке с иностранных серверов.

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