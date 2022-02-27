Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Парки Ростова-на-Дону готовятся к весеннему сезону, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM Цветущие яблони

По его словам, в ближайшее время садоводы приступят к озеленению территории парка культуры и отдыха имени Островского. В работе будет использован посадочный материал, выращенный сотрудниками зоны отдыха.

«В собственной теплице парка заботливые руки садоводов создают будущий роскошный цветочный наряд — это катарантусы, сальвия, бархатцы, львиный зев. Теперь у ландшафтных дизайнеров будет простор для творчества при оформлении клумбовых композиций», — написал Логвиненко в Instagram.

В теплицах выращивают однолетние и многолетние цветы.