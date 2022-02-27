Вашингтон, 27 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Новый запуск баллистической ракеты, ранее осуществлённый КНДР, осуждают власти США. Об этом 27 февраля говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

В заявлении отмечается, что американской стороне известно о пуске Северной Кореей утром 27 февраля баллистической ракеты и ею ведутся консультации по этому поводу с Японией, Южной Кореей, а также с другими союзниками и партнерами в регионе.

«Соединенные Штаты осуждают этот пуск и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших действий дестабилизационного характера. Несмотря на нашу оценку, что это происшествие не представляет непосредственной угрозы для служащих США, территории страны или наших союзников, мы продолжим следить за ситуацией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глубокое сожаление по поводу запуска Северной Кореей баллистической ракеты выразили в совете нацбезопасности при президенте Южной Кореи.