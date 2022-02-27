Кемерово, , 08:34 — REGNUM В Кемерове число сделавших прививки от коронавируса достигло 258 579 человек. Об этом сообщает мэрия города.

Вакцинация от коронавируса Центральный военный округ

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В настоящее время в городе работают семь пунктов вакцинации, в том числе в администрация города, ТЦ «Север» и ТЦ «Я».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Кемеровской области по данным на сегодня, 27 февраля, медицинскую помощь получают 16 652 пациента с коронавирусом.

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