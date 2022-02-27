Вашингтон, 27 февраля 2022, 08:31 — REGNUM США могут включить запрет на поездки в список санкций против руководства России и президента страны Владимира Путина, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки 26 февраля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
«Полагаю, что это будет частью американских санкций», — отметила она.
Ранее санкции в отношении президента России и министра иностранных дел ввели Великобритания и ЕС.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите народа Донбасса и принуждению Украины к миру.