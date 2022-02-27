Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Решение о приостановке монетизацию государственных российских СМИ приняла американская корпорация Google. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters.

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По информации источника, в компании заявили о временном запрете для финансируемых государством СМИ России размещения рекламу на сервисах корпорации.

При этом ранее монетизация ряда российских каналов была запрещена видеохостингом YouTube на фоне специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса. Также до того такое же решение приняла американская компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение США и стран Евросоюза о санкциях против ряда российских банков готова исполнить международная платежная система SWIFT.