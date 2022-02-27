Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Решение США и стран Евросоюза о санкциях против ряда российских банков готова исполнить международная платежная система SWIFT. Об этом 26 февраля сообщает телеканал NBC.

SWIFT Businessnews.kz

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«Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению», — приводит заявление пресс-службы SWIFT телеканал.

При этом накануне власти ФРГ после переговоров лидеров стран Запада заявили, что ряд банков из России будет отключен от системы SWIFT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что санкционные запреты США и Евросоюза на взаимодействие с Россией привели к уничтожению международного рынка услуг космических пусков.