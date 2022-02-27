Кемерово, 27 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области заработала горячая линия для беженцев из Донбасса. Она открыта на базе регионального управления МЧС РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«На базе главного управления МЧС России по Кузбассу открыт телефон горячей линии для граждан, вынужденно покинувших территорию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики — 8 (3842) — 58−23−33», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Кузбасса выехали грузовики с 40 тоннами гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Читайте также: Жители Кузбасса отправили жителям ДНР и ЛНР 40 тонн гуманитарной помощи