Пекин, 27 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Чанчжэн 4С» с радиолокационным спутником наблюдения Земли стартовала с китайского космодрома Цзюцюань 27 февраля. Об этом пишет газета China Daily.

DLR На космодроме Цзюцюань

В результате запуска на орбиту высотой около 607 км над Землёй выведен спутник Land Surveyor 1−01B массой 3,2 тонны. Космический аппарат будет использоваться в паре со спутником Land Surveyor 1−01A, запущенным 26 января 2022 года.

Спутники Land Surveyor 1−01 будут использоваться для предупреждения стихийных бедствий, сельского и лесного хозяйства. Также аппараты усилят возможности Китая в сфере картографии и геологических проектов.

Этот запуск стал 408 миссией для ракет-носителей семейства «Чанчжэн». В 2022 году Китай планирует провести более 40 пусков ракет космического назначения.