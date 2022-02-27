Вашингтон, , 08:12 — REGNUM В ситуации вокруг Украины президент России Владимир Путин показал себя умнее, нежели нынешнее руководство США. Такое мнение 26 февраля высказал бывший американский президент Дональд Трамп во время своего выступления на Конференции консервативных кругов США, которую транслировал телеканал Newsmax.

Трамп Mark J. Terrill

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«Дело не только в том, что Путин умен <…>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал он.

Также Трамп заявил, что в случае, если бы у власти в США осталась его команда, эскалации конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Вашингтоне считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением.