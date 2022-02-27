Луганск, , 08:01 — REGNUM ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по нефтебазе в городе Ровеньки, подтвердило представительство ЛНР в СЦКК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«По уточненной информации, возгорание нефтебазы в городе Ровеньки произошло в результате применения вооруженными формированиями Украины тактических ракетных комплексов 9К79−1 «Точка-У», — отмечается в сообщении.

Всего ВСУ обстреляли территорию ЛНР 10 раз, огонь велся по 8-ми населенных пунктам, добавили в представительстве.

26 февраля сообщалось, что народная милиция ЛНР и ДНР за сутки отбила у ВСУ несколько городов и поселков в Донбассе. По данным Минобороны России, военнослужащим в ЛНР удалось взять под контроль населенные пункты Муратово и Счастье.

Войска расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 км, добавили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на нефтебазе в ЛНР произошёл в результате ракетного удара ВСУ