В Оренбуржье из-за снегопада ввели режим ЧС
Абдулино, Оренбургская область, 27 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Абдулинском городском округе Оренбургской области введён режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщили журналистам в администрации территории.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Его ввели с 26 февраля. Причиной такой меры стали обильные снегопады. В результате них возникли проблемы с очисткой дорог в Абдулино и сельских населённых пунктах.
Работы по устранению последствий снегопада проводятся в усиленном режиме.