Абдулино, Оренбургская область, 27 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Абдулинском городском округе Оренбургской области введён режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщили журналистам в администрации территории.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Его ввели с 26 февраля. Причиной такой меры стали обильные снегопады. В результате них возникли проблемы с очисткой дорог в Абдулино и сельских населённых пунктах.

Работы по устранению последствий снегопада проводятся в усиленном режиме.