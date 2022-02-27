Вашингтон, , 07:55 — REGNUM В Вашингтоне считают, что Китай не станет помогать России справляться с западным санкционным давлением, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

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«Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России», — передает его слова РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 г.

Власти России заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций. Российские власти также ведут работу над ответными мерами.