В Кузбассе медпомощь получают 16,6 тыс. пациентов с коронавирусом
Кемерово, 27 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 27 февраля, медицинскую помощь получают 16 652 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
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За прошедшие сутки в регионе было выявлено 830 случаев заражения коронавирусом. За это же время пять пациентов скончались, 1498 человек выздоровели.
Всего в регионе было выявлено 143 678 случаев заражения коронавирусом, 124 915 человек выздоровели, 2111 пациентов скончались.