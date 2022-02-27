27 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 08:58 — REGNUM



Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По нашим наблюдениям, из всех ближневосточных стран только Турция с «погружением» следит за ходом событий на Украине. И не случайно президент Турции Реджеп Эрдоган стремится влиять на ход многих процессов, изъявляя желание принять активное участие в урегулировании ситуации. Не только потому, что за последнее десятилетие Турция стала одним из главных партнеров Украины (согласно недавно опубликованным данным, за первые девять месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами достиг пяти миллиардов долларов).

В Анкаре, как заявил турецкий политолог Фирас Ридваноглу в беседе с изданием Raseef 22, квалифицируют украинский кризис не как «региональное столкновение между Москвой и Киевом», а как «геополитический конфликт между Россией и США», любой исход которого напрямую затрагивает национальные интересы Турции. Если побеждают американцы, то они усиливают свое влияние в бассейне Черного моря и на Турцию, что не устраивает Эрдогана. Если Россия, то уже она укрепляет свое влияние в Черном море, а Украина перестает быть удобным для Эрдогана буферным государством, что лишает его возможности балансировать между Москвой и Киевом. Положение усугубляется еще и тем, как пишет в комментарии для турецкого правительственного агентства Anadolu профессор турецкого Университета Мармара Ильяс Кемальоглу, что «в создавшейся ситуации проигравшей стороной оказывается Европейский союз, который так и не смог разработать эффективный сценарий интеграции постсоветских государств». Его зависимость от Вашингтона в оборонной и энергетической сферах возрастет. Помешав запуску газопровода «Северный поток — 2», американцы не только расчистят рынок для своего газа, но и полностью подчинят себе ЕС. Поэтому Bloomberg называют начало спецоперации на Украине «мрачным днем» для Европы и «Каиновой печатью».

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Прежде Евросоюз внешние действия Турции рассматривал как стремление ослабить его позиции на всех направлениях: в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, на Ближнем Востоке. Сейчас вряд ли что-либо изменится в такой диагностике. Различия в позициях между странами ЕС с одной стороны, и Турцией с другой останутся серьезным испытанием и для сотрудничества внутри НАТО. Что касается других направлений, то Кемальоглу прогнозирует усиление «в ближайшей перспективе влияния Москвы в Средней Азии и в Закавказье, активное продвижение идеи Союзного государства с Белоруссией и увеличение членов Евразийского экономического союза». Из этого предполагается: в ближайшее время следует ожидать и больших перемен во внешней политике Турции. Но каких? Существует два варианта, напрямую связанных с исходом украинского кризиса. По данным издания Al-Monitor, если ситуация там будет складываться в пользу коллективного Запада, то Эрдоган усилит на уровне заявлений критику политики России, но будет стремиться максимально сохранить с ней торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, ведь чуть меньше половины импортируемого в Турцию газа имеет российское происхождение.

Если же чаша весов качнется в сторону России, то он, согласно версии западного портала War on the Rocks, «станет отдалятся от НАТО под предлогом нерешительности, проявленной Брюсселем в ходе событий на Украине». Анкару давно уже не устраивает статус «младшего партнера» в альянсе. При таком ходе событий, по мнению издания, «можно будет говорить, что в геополитике наступает новая эра». Что касается закавказского и среднеазиатского направлений, то на вызов глобальному балансу сил, который бросила России, Турция может ответить ей предложением о заключении соглашения о новом стратегическом партнерстве типа «Декларации о союзническом взаимодействии», подписанной на днях между Россией и Азербайджаном. Это как раз та самая геополитическая зона, которая по-разному, но рельефно проявляется во внешней политике России и Турции. Кстати, итоги второй карабахской войны в новом свете просматриваются сейчас на фоне развития украинского кризиса и участия в этих событиях турецкого фактора. Это обстоятельство уже подмечено американскими наблюдателями, указавшими на то, что «после карабахской войны начался процесс геополитической переориентации Турции с Запада на Восток и в частности на Россию».

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном Официальное интернет-представительство президента России

Геополитическое сближение Москвы и Анкары не ограничилось рамками политических деклараций и было подтверждено в совместном одобрении турецкой инициативы «3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия и Армения). По сути, это попытка создания совместной организации закавказских и соседних с ними государств по обеспечению региональной безопасности без участия каких-либо внешних игроков. Необходимость выдвижения подобной инициативы назрела уже давно, поскольку и Россия, и Турция обладают сетью двусторонних отношений со странами региона, но не могут похвастать наличием комплексной системы или хотя бы сугубо региональной организации, на площадке которой могла бы проходить дискуссия поверх идеологических границ и навязанных извне геополитических конструкций. Среди ведущих факторов российско-турецкого сближения — это, несомненно, четко обозначившаяся в последнее время общность внешнеполитических целей и ориентиров двух стран, которые готовы одинаково «перезагрузить» свою кавказскую политику. Кстати, совпадение внешнеполитических интересов двух стран также прослеживается и в акватории Черного моря.

Так что параллельно с развитием украинского кризиса происходят существенные геополитические изменения. Москва стала действовать практически, Анкара готовит новые внешнеполитические решения. Не исключено, что в скором времени появится общая российско-турецкая геополитическая конфигурация, которая станет иначе определять ход событий на огромном пространстве.