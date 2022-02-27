Донецк, , 07:37 — REGNUM Ахра Авидзба — герой ДНР, полевой командир — заявил, что боеприпасов у ВСУ в Донбассе хватит не более чем на неделю.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Потерпим их еще недельку, у них закончатся боеприпасы, складов уже нет. Поэтому боеприпасы закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдем», — отметил он, передает РИА Новости.

За минувшие сутки «противник 32 раза открывал огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов», «под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов Республики». Об этом сообщил 26 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

По его словам, 12 транспортных средств, 30 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ.