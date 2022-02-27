Канберра, 27 февраля 2022, 07:23 — REGNUM Австралия продолжит оказывать помощь Украине поставками оружия через партнеров по НАТО. Об этом 27 февраля заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
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«Будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через партнеров по НАТО, в частности, США и Соедиенное Королевство», — передает слова Моррисона Sydney Morning Herald.
Он добавил, что Австралия будет финансировать поставки вооружений на Украину.
Ранее сообщалось, что вещание российского телеканала RT на территории Австралии приостановлено спутниковым оператором Foxtel.
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