Москва, , 07:23 — REGNUM Санкционные запреты США и Евросоюза на взаимодействие с Россией привели к уничтожению международного рынка услуг космических пусков, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Владимиру Соловьёву на YouTube-канале «Соловьёв Live».

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Рогозин подчеркнул, что санкции против Роскосмоса противоречат заявлениям международных партнёров о том, что космос находится вне политики. Он отметил, что часть санкций США против российской космической промышленности предусматривала прямой запрет на использование российских носителей для выведения свой полезной нагрузки.

«Это просто жирная точка, это финиш в вопросе о том, существует ли реально международный рынок пусковых услуг. Его больше не существует», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что в настоящее время российские ракеты являются самым надёжным средством выведения нагрузки на околоземную орбиту. Глава Роскосмоса напомнил, что за последние три с половиной года не произошло ни одной аварии в отрасли.

«Тем не менее, нашим партнёрам запрещают в коммерческом плане взаимодействовать с Роскосмосом, с Россией», — подытожил Рогозин.

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