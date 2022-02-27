Вашингтон, 27 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink открыта на территории Украины. Об этом сообщил 26 февраля глава компании SpaceX Илон Маск в своём Twitter.

Илон Маск

Маск уточнил, что услуги Starlink теперь предоставляются на Украине, новые терминалы уже отправлены в Киев.

Система глобальной спутниковой связи Starlink была разработана компанией SpaceX. Система предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователям по всему миру. Для этих целей компания развернула на околоземной орбите большое количество малых спутников, весом до 500 кг.

Система связи Starlink до сих пор была доступна в 28 странах мира, включая государства в Северной и Южной Америке, в Европе, Австралии и в Новой Зеландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в проведении бесконечных расследований, причиной которых на самом деле якобы является откровенная критика Маска действующей администрации Белого дома.