Брюссель, , 06:46 — REGNUM Решение стран Запада о санкционных мерах в отношении ряда российских банков готовится исполнить общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT. Об этом 27 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

SWIFT Businessnews.kz

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В документе сказано, что SWIFT взаимодействует с властями Евросоюза для выяснения деталей об организациях, в отношении которых будут приниматься новые санкционные меры. SWIFT подтвердило готовность исполнить решение европейских стран после соответствующего правового распоряжения.

Напомним, решение об ужесточении санкций в отношении России приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия. Новые санкции включают исключение ряда российских банков из системы SWIFT, а также ограничение возможности для Центробанка поддерживать курс национальной валюты международными финансовыми операциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз принял решение о «заморозке» активов Банка России. Решение было скоординировано с США, Великобританией и Канадой.

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