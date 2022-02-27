Канберра, 27 февраля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями в австралийском штате Квинсленд. Об этом 27 февраля сообщает издание Sydney Morning Herald.

Фредерик Морган. Наводнение

Сильные ливни продолжаются на юго-востоке Квинсленда в течение нескольких дней. Уровень воды в реке Брисбен поднялся на 3,1 метра. На острове Брайби в течение часа 27 февраля выпало 70 мм осадков, в ряде других районов выпало рекордное количество осадков за последние 47 лет.

Жертвами наводнения стали шесть человек. Один человек погиб при падении в реку с борта небольшой яхты во время шторма, троих человек смыло в реку бурным потоком вместе с автомобилем, ещё два человека погибли во время резкого подъёма воды.

Метеорологи ожидают, что пик ливней придётся на вечер 27 февраля. Власти опасаются, что наводнение может привести к сильным приливам и прорывам плотин из-за переполнения водосборов. В Квинсленде без электроэнергии осталось около 21 000 человек, было затоплено около 500 домов, в эвакуационных центрах находится около тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Квинсленда призывают автомобилистов не пользоваться автомагистралями, пострадавшим от наводнения, так как службам экстренной помощи нужно спасать людей, оказавшихся в сложном положении из-за подъёма воды в реках.